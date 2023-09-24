“مباراة سيئة” لكانسيلو في برشلونة بـ 10 مباريات لروبيرتو وأمثاله!

نجم برشلونة الجديد يقدم مستويات مذهلة!

خرج البرتغالي جواو كانسيلو بعد مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام نظيره سيلتا فيجو بتصريحات في غاية الغرابة، مؤكدًا أنه لعب مباراة سيئة.

النجم البرتغالي الذي صنع هدف التعادل وسجل هدف الفوز في اللحظات القاتلة من المباراة يرى أنه وقع في الكثير من الأخطاء وتسبب في المتاعب لفريقه.

لكن إحصائية كشفت عنها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أظهرت العكس تمامًا، حتى لو كان قد وقع في أخطاء كبقية الفريق، إلا أنه كان أحد أفضل عناصر برشلونة في ذلك اليوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث ذكرت الصحيفة أن كانسيلو هو ثاني أكثر من قدم تمريرات صحيحة، وأكثر من قطع كرات مع جول كوندي بواقع ثماني كرات، كما كان أكثر من قدم كرات عرية بواقع أربعة، وأكثر من راوغ بشكل صحيح.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز أمام سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 80.