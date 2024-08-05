عين الحسود تُصيب أتالانتا قبل مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر

الفريقان الإيطالي والإسباني سيلتقيان في كأس السوبر الأوروبي

يبدو أن عين الحسود أصابت أتالانتا قبل مواجهته المرتقبة مع ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي مساء الـ14 من أغسطس الجاري.

الفريق الإيطالي صنع المعجزة في السنوات الأخيرة بتفوقه على كبار الدوري الإيطالي في جدول الترتيب، وقد توج تلك المسيرة مع مدربه جان بييرو جاسبيريني بالفوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد قهر باير ليفركوزن في النهائي بثلاثية نظيفة.

أتالانتا سيُواجه بطل دوري الأبطال، ريال مدريد، في السوبر بأمل أن يُضيف بطولة أخرى لسجله القاري، لكن يبدو أن المهمة ستكون أقرب للمستحيل، ليس فقط لفارق الجودة الهائل بين الفريقين لكن للظروف الصعبة جدًا التي يعيشها رجال جاسبيريني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفريق تلقى خسارة موجعة يوم أمس أمام بارما بنتيجة 4-1 أشعلت غضب المدرب الذي هاجم اللاعبين خلال اللقاء ووجه لهم كلمات قاسية، كما شهدت المباراة، وهي الودية الأخيرة للفريق قبل انطلاق الموسم، إصابة الهداف جانلوكا سكاماكا بقطع في الرباط الصليبي مما يعني غيابه عن السوبر وما يزيد عن نصف الموسم.

معضلة أخرى يُعاني منها الفريق التابع لمنطقة بيرجامو في إيطاليا وهي انشغال نجم وسطه، تيون كوبمينيرز، بأخبار سوق الانتقالات وتحديدًا العرض القادم من يوفنتوس، حيث سبق أن أشار فابريتسيو رومانو إلى رغبة الهولندي في الرحيل وتوصله لاتفاق بالفعل مع السيدة العجوز.