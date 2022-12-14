"مباراة رد الاعتبار" .. مقترح سعودي للفيفا حال تتويج الأرجنتين بلقب المونديال

الفوز أمام الأرجنتين هو الوحيد للسعودية في مونديال قطر، وهي الهزيمة الوحيدة للتانجو في البطولة

مشوار رائع للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، كُلل بالتأهل للنهائي، لكن يعكره فقط الهزيمة أمام المنتخب السعودي.

التانجو حسموا تأهلهم للنهائي أمس الثلاثاء، بالفوز أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة، سجلها ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز "هدفين"، ليصبحوا على موعد مع الفائز من لقاء المغرب وفرنسا في النهائي.

لكن رفاق النجم ليونيل ميسي بدأوا الحدث العالمي بداية مخيبة، إذ تلقوا هزيمة تاريخية أمام المنتخب السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، هي الهزيمة الوحيدة في مشوارهم في مونديال قطر.

أمام هذا، اقترح الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي أن ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مباراة، أطلق عليها "مباراة رد الاعتبار"، بين الأخضر والتانجو، حال تتويج الأخير بطلًا للعالم.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في حالة فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مجبر على إقامة مباراة تحت عنوان (رد اعتبار أو تأكيد انتصار) بين الأخضر السعودي "البطل" والمنتخب الأرجنتيني الذي خسر أمام نجوم منتخبنا بهدفين لهدف".

يذكر أن الفوز أمام الأرجنتين هو الوحيد للسعودية في مونديال قطر، إذ تلقت بعد ذلك هزيمتين أمام بولندا والمكسيك، لتودع البطولة من دور المجموعات متذيلة جدول ترتيب المجموعة.