مباراة تونس والسنغال تشهد تسجيل رقماً لم يحدث منذ 2010

شهدت مباراة تونس والسنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية رقماً تاريخياً، لم يحدث في البطولة الأفريقية منذ عام 2010.

وتلعب تونس مع السنغال، في نصف نهائي البطولة، في المباراة التي يستضيفها ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وتعد مباراة الليلة بين الفريقين، هي الأولى في البطولة التي يتم التصدي فيها لركلتي جزاء، منذ أن بدأت شبكة أوبتا للإحصائيات بجمع الأرقام في 2010.

وأهدر فرجاني ساسي ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج في الدقيقة 73، عندما سددها على يمين المرمى وتصدى لها حارس السنغال.

2 - This is the first time that two penalties have been saved in a same Africa of Nations game since Opta collect the data in 2010. Walls. #AFCON #SENTUN pic.twitter.com/wK6jnP3E6G