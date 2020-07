فياريال ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فياريال ضد برشلونة في الجولة 34 من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي يستضيفها استاد لا سيراميكا

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

فياريال 1 × 3 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المزيد من الفرق

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

Antoine Griezmann scores his first goal for in 9 games 🙌 pic.twitter.com/6df4VASVUH — B/R Football (@brfootball) July 5, 2020

49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

48' بوسكيتس يرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء ينطلق لها ميسي ويحاول الوصول للكرة، لكن ألبيول يحرسها حتى تخرج إلى ضربة مرمى.

47' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' ميسي توغل بالكرة حتى وصل يسار منطقة الجزاء، فمرر الكرة للخلف حيث جريزمان اذلي أرسل تسديدة ساقطة عبرت للشباك من على يسار أسينخو.

45' جووووووووووووووووول ثالث لبرشلونة عن طريق جريزمان.

41' خطيييييييييييرة لبرشلونة بعرضية أرضية من اليسار عن طريق ألبا يحولها سواريز بتسديدة للمرمى، يبعدها أسينخو فيتابعها الأوروجوياني بتسديدة تخرج عالية ثم يشير الحكم إلى تسلل على ألبا.

40' عرضية من اليمين عن طريق تشوكويزي تعبر من الجميع إلى يد شتيجن.

38' فيدال يرد على باكا وينفرد بأسينخو ثم يرسل تسديدة قوية يبعدها الحارس المخضرم.

37' باكا ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة يبعدها شتيجن.

36' التبديل الأول لفياريال بدخول باكا بدلاً من ألكاثير الذي تعرض لإصابة.

35' روبيرتو ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لألبا الذي يرسل تسديدة يبعدها شتيجن.

33' المباراة تستأنف الآن.

31' الحكم يمنح اللاعبين وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

30' خطيييييييييييرة لفياريال بتسديدة من تشوكوزوي من اليمين، لكت بعيدة إلى ضربة مرمى.

28' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق ألبيرتو مورينو يرتقي لها جيرارد مورينو فتصطدم الكرة برأسه وتعبر إلى الجهة الأخرى.

27' الكرة تتحول لفياريال وتصل لتشوكويزي الذي يتقدم بها في اليمين ثم يمررها لجاسبار الذي يحولها لأنجويسا ليرسل عرضية يبعدها الدفاع.

26' تمريرات بين لاعبي برشلونة في مناطق فياريال المتراجع.

24' سواريز يتوغل في منطقة الجزاء ويراوغ أسينخو في انفراد تام، لكن الحارس يغلق الزاوية أمامه بشكلٍ جيد حتى يصل الدفاع ويفتك الكرة، ثم يشير الحكم إلى تسلل على سواريز.

22' برشلونة يكشر عن أنيابه ويحاصر فياريال، لكن المرتدات تبقى صعبة على الكتلان.

A top class finish from Luis Suarez puts Barcelona back in front at .



He curls one into the top corner from the edge of the box.



1-2



LIVE: https://t.co/gDsAmYulw4 pic.twitter.com/5k4VJEO2X1 — BBC Sport (@BBCSport) July 5, 2020

20' ميسي يتوغل بالكرة على طريقته حتى يصل إلى قبيل منطقة الجزاء، فيمررها لسواريز المترمز على يساره، ليقابل الكرة بتسديدة رائعة إلى الزاوية البعيدة تعبر للشباك من على يسار أسينخو.

20' الثااااااااااااااااااااني لبرشلونة عن طريق سواريز.

19' عرضية من اليمين عن طريق ميسي يبعدها الدفاع الأصفر.

18' ميسي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تخرج عالية من فوق العارضة إلى خارج الملعب.

17' ميسي يرسل كرة أمامية تبحث عن سواريز أمام منطقة الجزاء، لكن توريس يتدخل عليه بقوة ويتحصل على بطاقة صفراء.

17' مورينو ينطلق بالكرة حتى يدخل يسار منطقة الجزاء في مرتدة سريعة، ثم يرسل تسديدة يسارية تصطدم بالشباك من الخارج.

16' خطييييييييرة لبرشلونة بعرضية من الركنية يرتقي لها بيكيه ويرسل تسديدة رأسية تجد يد أسينخو.

15' مرور رااااااااااائع من سواريز في يسار منطقة الجزاء ينهيه بتسديدة قوية يبعدها أسينخو لركنية من على يمينه.

#VillarrealBarça | 1-1 🚨 13' | GOAL! @GerardMoreno9 with his fifth goal in five games brings Villarreal level after @19SCazorla's effort was parried. Get in there! 💪 pic.twitter.com/AsaUi8lCwI — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) July 5, 2020

14' كرة أمامية لفياريال وصلت لألكاثير الذي تقدم حتى وصل يمين منطقة الجزاء، فأرسل عرضية أرضية قابلها كازورلا بتسديدة من يسار المنطقة اعترضها شتيجن، لكن الكرة وجدت مورينو الذي حولها للشباك.

14' التعااااااااااااااااااادل لفياريال عن طريق مورينو.

13' عرضيات ألبا لا تتوقف، وهذه المرة وصلت الكرة ليد أسينخو.

12' عرضية خطية أخرى من ألبيا يبعدها الدفاع هذه المرة.

10' ميسي يمرر كرة لألبا الذي يرسل عرضية أرضية يقابلها فيدال بتسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

8' ميسي يمرر كرة لفيدال الذي يمررها للأمام، لكنها تتحول لفياريال.

7' الكرة تتحول لبرشلونة وتصل لبيكيه الذي يعيد الكرة لشتيجن.

5' ضغط من برشلونة على حامب الكرة، وعناصر فياريال يحاولون التقدم.

⚽ GOOOOOOOOL DEL BARÇA!!! GOL EN PRÒPIA PORTERIA DE PAU TORRES! (0-1, min 4)



🔴🔵 #ForçaBarça, #Culers pic.twitter.com/WIKMLYHvlQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 5, 2020

3' روبيرتو مرر كرة إلى ألبا الذي أرسل عرضية أرضية من اليسار قابلها جريزمان بتحويل الكرة بكعبه من أمام سيرخيو أسينخو، فاصطدمت الكرة بقدم باو توريس وعبرت للشباك.

3' جوووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق جريزمان...

2' برشلونة على اليسار بالأخضر الرديف، وفياريال على اليمين بالأصفر المعتاد.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتيين المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

البدلاء: خورخي كوينكا - أليكس كولادو - نيتو - داني مورير - مارتين برايثوايت - إيفان راكيتيتش - أنسو فاتي - رونالد أراوخو - إنياكي بينيا - ريكي بوتش - أرتور - مونتشو.

تشكيل فياريال:

يبدأ المدرب خافيير كاييخا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

سيرخيو أسينخو

ألبيرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - ماريو جاسبار

سانتي كازورلا - فيسينتي إيبورا - أندريه أنجويسا - صامويل تشوكويزي

جيرارد مورينو - باكو ألكاثير

#VillarrealBarça | Here's our starting XI to face @FCBarcelona in tonight's big game! Come on you Yellows! 💛💪 pic.twitter.com/aaO6ek4GO9 — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) July 5, 2020

البدلاء: فيرناندو نينيو - أندريس فيرنانديز - بورنو سوريانو - كارلوس باكا - مانويل مورلانيس - خافيير أونتيفيروس - موي جوميز - سيرخيو لوزانو - تشافي كوينتيا - سفيان شاكلة - روبين بينيا - مانو تريجيروس.

ولجدول ترتيب الهدافين اضغط هنا..

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا..

أما فريق فياريال ، فسوف يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، على أمل الاستمرار في ملاحقة إشبيلية على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني .

لن يكون هناك أي بديل أمام برشلونة سوى تحقيق الفوز في المباراة، من أجل الحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب الليجا هذا الموسم، رغم التأخر في النقاط أمام المتصدر ريال مدريد.

يحتل البلاوجرانا المركز الثاني في الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد فريق الغواصات الصفراء في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة فياريال ضد برشلونة في الجولة 34 من الدوري الإسباني.