كيف تشاهد مباراة الطائي والنصر في الدوري السعودي 2022؟

في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري السعودي، يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نادي الطائي في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

نجح النصر في الفوز بالمباراة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي كانت الكلاسيكو ضد الأهلي، وأنهاها العالمي بهدفين لهدف، ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة.

نادي الطائي يعاني الأمرين هذا الموسم منذ صعوده لدوري المحترفين، فبعد خوضه 11 لقاء حتى الآن، فاز في 3 فقط وتعادل في واحد وخسر 7، ليقبع في قاع جدول ترتيب الدوري السعودي بعشر نقاطٍ فقط..

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة مباراة الطائي والنصر؟ جول يجيب على هذا الأمر..

ما هو موعد مباراة الطائي والنصر المؤجلة؟

موعد مباراة الطائي ضد النصر المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 3:25 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:25 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر المؤجلة؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة القنوات الناقلة الطائي - النصر SSC

كيف تتابع مباراة الطائي والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الطائي والنصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.