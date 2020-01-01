موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سموحة في دور ال16 من بطولة كأس مصر 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بعد فوز الزمالك على المصري في الدوري بنتيجة ١/٠، يلتقي نادي الزمالك بنادي سموحة في دور ال١٦ من بطولة كأس مصر.

يقام اللقاء يوم الإثنين على ستاد الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

دائمًا تحمل مواجهات الفريقين طابع الاثارة، التقى الفارس الأبيض بالنادي السكندري في نهائي ٢٠١٨، واستطاع أبناء ميت عقبة من تحقيق اللقب بعربة بعد اللجوء لركلات الترجيح، ونفس السيناريو أيضًا حدث من قبل حين التقوا في نصف النهائي عام ٢٠١٥، وحسم ايضًا بضربات الجزاء لصالح القلعة البيضاء.

وفي هذا اللقاء يسعى الزمالك لمصالحة الجماهير بعد التعادل مع سموحة بنتيجة ٣/٣ في اخر لقاء جمعهم بالدوري، والذي تمكن فيه سموحة من قلب الطاولة عالفارس الأبيض والعودة بالنتيجة للتعادل بعد أن كانت ٣/١.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وسموحة؟

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر هو يوم الأحد 4 أكتوبر 2020، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد سموحة على شاشتها.

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لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الزمالك - سموحة ستاد الإسماعيلية الأحد 4 أكتوبر 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

يغيب عن الزمالك في مباراة سموحة محمود عبد العزيز وشيكابالا ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم بداعي الإصابة.

ورجل مباراة اليوم هو زيزو. 👏 pic.twitter.com/yAgsT0w8Gc — SC (@ZSCOfficial) September 27, 2020

سيبدأ جنش في حراسة المرمى، محمود علاء والونش وحازم إمام وعبد الله جمعة في الدفاع، إمام عاشور وطارق حامد في الوسط، مصطفى محمد في الهجوم، وخلفه الثلاثي كاسونجو وأوباما وزيزو.

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - إمام عاشور

كابونجو كاسونجو - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد.

ما هو التشكيل المتوقع لسموحة؟

من المتوقع أن يبدأ هيرون فيريرا المدير الفني لسموحة بالتشكيل الأتي الهاني سليمان في حراسة المرمى، في خط الدفاع أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ورجب نبيل وأحمد جمال، في خط الوسط ناصر ماهر ومحمود مجيد و أحمد حمص، في الهجوم شريف رضا وحسام حسن وديريك نسيمبامبي

التشكيل | 4-3-3-

الهاني سليمان

احمد فتوح - محمد عبد المنعم - رجب نبيل - أحمد جمال

ناصر ماهر - محمود مجيد - أحمد عبد الستار حمص

شريف رضا - حسام حسن - ديريك نسيمبامبي

