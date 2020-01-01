الزمالك ضد إنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وإنبي في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تلعب على استاد القاهرة الدولي

الزمالك 1 × 0 إنبي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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94' إسلام جابر ومحمد عبد الغني يدخلان بدلاً من بنشرقي ومحمود علاء.

91' الحكم يحتسب 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

90' المتقدم فوزي يتقدم بالكرة في يمين منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يبعدها علاء.

88' اندفاع من إنبي في هذه الأثناء، والزمالك معتمد على المرتدات.

84' عرضية راااااااااااائعة من الركنية يقابلها هشام عادل برأسية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

84' فوزي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها عبد الله للركنية.

80' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء، وكأن إنبي رضي بالخسارة.

جووووووول! الونش يحرز هدف التقدم للزمالك، الزمالك ١-٠ إنبي. pic.twitter.com/T3hQ9AiFdi — SC (@ZSCOfficial) August 30, 2020

73' ركنية من اليسار للزمالك نفذها بنشرقي بعرضية قابلها محمود علاء برأسية اصطدمت بالدفاع، فارتدت الكرة للونش الذي أرسل تسديدة قوية من عمق المنطقة عبرت لشباك جاد.

73' جووووووووووووووول أول للزمالك عن طريق الونش.

التبديل الأول والثاني للزمالك: خروج زيزو ومصطفى محمد نزول كاسونجو وأوناچم. pic.twitter.com/wWoxlNinhx — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 30, 2020

70' كاسونجو يدخل بدلاً من زيزو، وأوناجم يدخل بدلاً من أوباما.

63' خطأ لإنبي من على يسار منطقة الجزاء ينفذه بسيوني بعرضية يبعدها دفاع الزمالك.

58' أوباما مرر كرة لمصطفى محمد في يمين منطقة الجزاء، فأرسل مصطفى عرضية أرضية لبنشرقي الذي مرر الكرة لأوباما قرب نقطة الجزاء، فأرسل تسديدة ساقطة عبرت إلى ضربة مرمى.

58' أووووووووووووووووو، أوباما يضيع الهدف الأول للزمالك.

57' ضغط قوي للزمالك بحثًا عن الهدف الأول وتراجع تام لإنبي.

51' زيزو أرسل بينية من أمام منطقة الجزاء وضعت أوباما في مواجهة جاد الذي خرج من مرماه، فأرسل أوباما الكرة من فوقه، ثم أشار الحكم إلى تسلل عليه.

51' جوووووووووووووول أبيض للزمالك..

50' خطيييرة للزمالك بعرضية من ركنية من اليسار تمر وتصل لمحمود علاء الذي يرسل عرضية من اليمين يقابلها أوباما بتسديدة تخرج إلى ضربة مرمى.

48' تمريرة لإنبي تبحث عن شريف المنطلق خلف الدفاع، ينزلق أمامها عبد الله جمعة ويعترض الكرة.

46' بداية الشوط الثاني...

نهاية الشوط الأول: الزمالك ٠-٠ إنبي. pic.twitter.com/d0MkTBD8y2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 30, 2020

50' نهاية الشوط الأول...

49' محمود علاء يتقدم بالكرة حتى وسط الميدان، ثم يرسل تسديدة أرضية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

47' خطأ للزمالك من اليسار ينفذه بنشرقي بعرضية ينطلق لها مصطفى محمد، لكن يحيى يسبقه ويعترضها ثم يخرج جاد ويمسك الكرة، فينطلق له مصطفى ويطير بقدمه للكرة ويلمسها وهي في يد الحارس، فيشير الحكم إلى خطأ على مهاجم الفارس الأبيض.

45' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

40' بنشرقي ينطلق بالكرة في اليسار ويرسل عرضية أرضية يشتتها الدفاع.

39' أسامة جلال يتعرض لإصابة ويخرج على عربة الإسعافات، ويدخل هشام عادل بدلاً منه في تبديل أول اضطراري لإنبي.

35' صراع على الكرة في وسط الميدان ينتهي بتدخل بالمرفق من ساسي على ماو، وخطأ وإنذار على التونسي الدولي.

29' عبد الله ينفذ الضربة الحرة بعرضية رائعة تجد جاد الأروع الذي يشتت الكرة بقبضته.

27' زيزو يتوغل بالكرة في اليمين فيخرج له أسامة جلال ويتدخل عليه بقوة، وخطأ للزمالك من على يمين منطقة الجزاء، وإنذار على أسامة جلال.

25' أمامية راااااااائعة للزمالك تصل لأوباما في يسار منطقة الجزاء، فيرسلها عريضية بحثًا عن مصطفى محمد، لكن تسلل على أوباما.

25' طارق حامد يقود هجمة مرتدة بانطلاقة في الوسط، لكن محمود غالي يمنعه من التقدم بجذب القميص، وخطأ وإنذار على غالي.

24' فيستون يحاول التقدم على يمين منطقة الجزاء، لكن بنشرقي يتدخل عليه بقوة، وخطأ لإنبي.

20' بنشرقي يرسل كرة أمامية تصل لمصطفى محمد في اليسار، لكن تسلل على مهاجم الزمالك الواعد.

15' هدوء في اللقاء واللعب منحصر في وسط الميدان.

10' زيزو يتقدم بالكرة على يمين منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لساسي الذي يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

7' بطاقة صفراء أولى من نصيب طارق حامد بعد تدخله بقوة بدهس فخذ محمود غالي في التحام وصراع على الكرة..

4' خطيييييرة للزمالك بانطلاقة في اليسار عن طريق عبد الله جمعة الذي يرسل عرضية ماكرة تتجه لمرمى إنبي، لكن جاد في الموعد.

3' بداية قوية للفريقين وكل فريق يسعى للاستحواذ على الكرة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل إنبي:

يبدأ المدرب حلمي طولان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمود جاد

أسامة جلال - إبراهيم يحيى - علي فوزي - كريم فؤاد

عبد الرحمن عامر - حميد ماو - محمود غالي

محمد شريف - فيستون عبدول - محمد شريف

تشكيل فريقنا لمواجهة الزمالك فى مباريات الأسبوع رقم 23 للدورى



حراسة المرمى:محمود جاد



خط الدفاع :أسامة جلال - إبراهيم يحيى - على فوزى - كريم فؤاد



خط الوسط : عبد الرحمن عامر - حميد ماو - محمود غالى



خط الهجوم : محمد بسيونى - فيستون عبدول - محمد شريف #Enppi_Club #نادى_إنبى pic.twitter.com/ogW5XSVQLy — Enppi Club (@Enppi_Club) August 30, 2020

البدلاء: عبد العزيز البلعوطي - محمد رزق - أحمد العجوز - هشام عادل - عمر فتحي - محمود قاعود - أحمد علي كامل - أحمد حسين.

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

البدلاء: محمود جنش - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - إسلام جابر - حسام أشرف - محمد أوناجم - أسامة فيصل - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو.

تشكيل الزمالك لمباراة إنبي بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/eP2YHQrX03 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 30, 2020

للمباراة أيضًا طابع ثأري للزمالك ، فإنبي في مباراة الدور الأول تمكن من الفوز بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة في مباراة أطاحت بالمدرب الصربي ميتشو وجلبت باتريس كارتيرون محله.

بعد أداء بطولي من الفارس الأبيض في القمة أمام الأهلي، فاجأ زملاء مصطفى محمد الجميع بأداء متواضع وهزيمة أمام المقاولون تحتم عليهم مصالحة الجماهير بتحقيق ثلاث نقاط من فم إنبي العنيد.

النادي البترولي بدأ موسمه بصورة متواضعة للغاية حتى وصول المدرب الزمالكاوي حلمي طولان، الذي تغيّر معه كل شيء وبات الفريق في المرتبة السادسة برصيد 30 نقطة.

أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي الحي والمباشر لمباراة الزمالك وإنبي في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.