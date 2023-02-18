مبادرة رائعة .. دقيقة صمت حداد على كريستيان أتسو قبل لقاء نيوكاسل وليفربول

نيوكاسل ينعي لاعبه السابق كريستيان أتسو

قرر لاعبو نيوكاسل يونايتد وليفربول، الوقوف دقيقة صمت قبل بداية مباراة الفريقين اليوم بالدوري الإنجليزي، حدادً على وفاة اللاعب كريستيان أتسو.

أتسو لاعب هاتاي سبور التركي، لعب لنيوكاسل يونايتد بين عامي 2016 حتى 2021، كما لعب لكلأً من تشيلسي وإيفرتون، وبورنموث بإنجلترا.

وأعلن وكيل أتسو صباح اليوم، أنه تم العثور على جثة اللاعب الغاني، تحت الأنقاض في تركيا بعد الزلزال المدمر، بعد 12 يومًا من الكارثة.

وقال في منشور نُشر يوم السبت:" إنه من المحزن، أن أعلن للجميع، للأسف تم استرداد جثة كريستيان أتسو هذا الصباح".

وأضاف:" أطلب أثناء قيامنا بالترتيبات اللازمة، أن يحترم الجميع خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وكان من المقرر أن يسافر أتسو من جنوب تركيا قبل ساعات من الزلزال، لكن مدرب هاتاي سبور صرح أن اللاعب فضل البقاء مع الفريق، بعد تسجيله هدف الفوز في مباراة بالدوري يوم 5 فبراير.