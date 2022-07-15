مبابي ينفذ خطة السير على خطى رونالدو في موناكو

النجم الفرنسي يتخذ خطوات واضحة نحو مستقبله.

يبدو أن كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان لا يزال متأثرًا بقدوة طفولته كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

اللاعب الذي يستعد في الوقت الحالي لبداية الموسم الجديد رفقة باريس سان جيرمان يؤهل نفسه لدخول الموسم بصورة مغايرة عن المعتادة.

جاء هذا بحسب ما أوضح "راديو مونتي كارلو"، والذي أكد أن اللاعب عاد بجسد أرفع وأقل كتلة عضلية عما كان عليه في الموسم الماضي.

ويهدف مبابي بحسب ما ذكرت التقارير إلى أن يكون أسرع بعد خسارة الكثير من الوزن، ويأتي هذا بعد أن حصل اللاعب على الإذن بالتدرب رفقة والده في الفترة الماضية.

مبابي هو أحد أسرع نجوم كرة القدم في العالم بالفعل، وأظهر ذلك في مناسبات عديدة وكان حاسمًا لباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

النجم الفرنسي كان قد أنهى الموسم الماضي كهداف للدوري، ولم يتفوق عليه في التسجيل والصناعة في كل الدوريات الكبرى سوى روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد اتخذ خطوة شبيهة بتلك التي يقوم بها مبابي في الوقت الحالي بعد عدة أشهر من التوقيع مع ريال مدريد.