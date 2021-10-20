مبابي يكشف سبب تركه ركلة الجزاء لميسي أمام لايبزيج

ميسي ترك له الركلة الثانية

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن السبب الذي دفعه لترك زميله ليونيل ميسي يسجل ركلة جزاء بدلًا منه، في مواجهة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

باريس نجح في الفوز بصعوبة بنتيجة 3/2، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة، حيث جاءت ثلاثية باريس عن طريق هدفين لميسي وهدف لمبابي.

الهدف الثالث لباريس والثاني لميسي جاء من ركلة جزاء تركها له مبابي، قبل أن يهدر الأخير ركلة أخرى في الوقت بدل الضائع.

وقال مبابي عن سبب تركه ركلة الجزاء لميسي:"ما فعلته كان طبيعيًا ويتعلق بالاحترام لأنه أفضل لاعب في العالم".

وأضاف لشبكة "Canal+":"إنه لشرف كبير جدًا أن ألعب معه بنفس الفريق، الركلة الثانية تركها لي ولكني أهدرتها".

وأما عن المباراة عمومًا:"كانت صعبة مثل أي مواجهة في دوري الأبطال، فزنا أمام جماهيرنا وكانت هناك العديد من الأشياء الإيجابية خلال هذا الفوز".

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وتابع:"هل كان هناك بعض الحظ؟ لا، إنه غير موجود في مثل هذا النوع من المباريات، نحن نواجه مجموعة من أفضل الفرق في العالم بهذه البطولة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد باريس إلى 7 نقاط على صدارة المجموعة الأولى، يليه مانشستر سيتي 6 نقاط، كلوب بروج 4 ولايبزيج في المركز الأخير بلا نقاط.