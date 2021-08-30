مبابي يقترب من البقاء في باريس بعد رفض عرض مدريد

هدوء ما قبل العاصفة .. هل سيبقى مبابي؟

يومٌ واحد فقط يفصلنا على نهاية سوق الانتقالات الصيفي، ويبدو أن الفرنسي كيليان مبابي لن يذهب إلى أي مكان خارج العاصمة الفرنسية.

وقاد مبابي، بالأمس، فريقه للفوز على ضيفه ريمس، بهدفين دون رد، حيث سجل الثنائية بنفسه، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ماذا تقول التقارير على وضع مبابي؟

بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كليان مبابي سيستمر في باريس سان جيرمان إذا لم يتغير أي شيء في الساعات الأخيرة من جانب ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب هادىء كما ظهر في مباراة أمس، وأنه لا يزال يريد ريال مدريد لكن لا يمانع الاستمرار في باريس لعام آخر.

ما هو موقف باريس سان جيرمان؟

لا شيء جديد منذ أن صرح ليوناردو، المدير الرياضي للفريق وأشار إلى رفض عرض ريال مدريد الأخير، 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 متغيرات.

يبدو أن باريس سان جيرمان مستعد لتحمل هذه المخاطرة، وهي رحيل اللاعب مجانًا الصيف المقبل لكن غرض الفريق حاليًا هو الاحتفاظ باللاعب وبالتأكيد تجديد تعاقده وهو أمر سيحاولون فيه بالتأكيد مرة آخرى لاحقًا.

أين هو ريال مدريد؟

منذ تلقي الرفض من باريس سان جيرمان والأمر هادىء نسبيًا داخل ريال مدريد، هل هو هدوء يسبق العاصمة أم أن الأمر مجرد قلة حيلة.

يذكر أن عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وإذا لم ينضم للنادي الملكي هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجانا عند نهاية عقده.

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