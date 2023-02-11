مبابي يفكر في ريال مدريد وبيريز يتراجع عن موقفه!

بعدما ظن الجميع أن أبواب ريال مدريد تم إغلاقها أمام كيليان مبابي، عاد المهاجم الفرنسي ليفتحها من جديد نحو خطوة محتملة بالمستقبل القريب.
مبابي كان على وشك التوقيع لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه تراجع في النهاية وقرر التجديد لباريس سان جيرمان حتى 2025.
بعض الصحف قالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال قرر أغلق ملف اللاعب بشكل نهائي بسبب استخدام اسم النادي بصورة غير لائقة في الشائعات المحيطة بصاحب الـ24 سنة، ولكن التكهنات حول إمكانية رحيله بالمجان في 2024 بسبب أحد البنود في عقده جعلت اسم ريال يظهر من جديد بصفة متكررة.
موقع "The Athletic" أكد أن مبابي لا يشعر بالراحة في باريس، ويفكر في تفعيل هذا البند العام القادم من أجل الانضمام لريال بدون أي تكلفة في صيف عام 2024.
وأوضح أن مبابي سيكون له الحق في إنهاء عقده من جانب واحد، حيث يعتبر اللاعب ريال مدريد كأولوية له، مع ترحيب من بيريز بهذه الخطوة ووجود اتصالات مستمرة تجمعه باللاعب وعائلته، وذلك يرجع لاقتناع رئيس الميرينجي بأن مبابي سيكون الصفقة التي ستغير مستقبل الفريق نحو الأفضل بسبب القيمة الفنية الهائلة التي يحملها الفرنسي.
وفي نهاية التقرير أشار الموقع إلى أن ريال يفضل الانتظار لمدة عام آخر، لدراسة الجوانب الاقتصادية للصفقة قبل المضي قدمًا لإتمامها بشكل رسمي.
اختيارات المحررين
- إدمان للجنس وقاتل دون أن يعلم .. حكايات جيرمان بينانت
- وأخيرًا .. اجتمعت روح كريستيانو رونالدو بجسده في النصر!
- فاشل ريال مدريد ونجم مغربي في السعودية .. نجوم منحهم القدر فرصة ثانية
- كلهم ذاقوا الكأس نفسه.. التاريخ الأسود لعمالقة أوروبا مع اللعب المالي النظيف!
- استسلام كلوب وعقد صلاح وصفقات فاشلة .. إليكم أسباب سقوط ليفربول!