مبابي يفتح مزادًا على نفسه أمام ريال مدريد وليفربول

كيليان يطلب راتبًا ضخمًا

وضع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، شروطه المادية على طاولة المفاوضات مع الأندية الراغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي، بنهاية الموسم الجاري، حيث بات على أعتاب الرحيل، وتربط تقارير صحفية بينه وبين العملاقين ريال مدريد وليفربول.

وذكرت صحيفة "تيليجراف"، أن مبابي يتطلع للحصول على راتب سنوي قدره 64.5 مليون جنيه إسترليني، أي 1.24 مليون إسترليني في الأسبوع، إذا غادر باريس سان جيرمان هذا الصيف.

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ويقدم مبابي البالغ من العمر 25 عامًا، موسمًا رائعًا مع النادي الباريسي، حيث سجل 25 هدفًا في 24 مباراة خاضها مع بطل الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وكشفت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يستعمل سلاح المال لإغراء مبابي بتجديد عقده في حديقة الأمراء، من خلال جعله صاحب الراتب الأعلى في عالم كرة القدم.