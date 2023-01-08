مبابي يفتح النار على فرنسا: لم يحترموا زيدان!

ما الذي قصده مبابي؟

انتقد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بلاده فرنسا بسبب مدرب ريال مدريد الأسطورة زين الدين زيدان.

منتخب فرنسا جدد عقد ديدييه ديشان حتى 2026 بعد نجاحه في الوصول لنهائي كأس العالم في النسخة الأخيرة.

كانت التقارير الصحفية قد أكدت أنّ زين الدين زيدان سوف يخلف ديشان في قيادة الديوك، لكن لأسباب غير معلومة لم يحدث الأمر.

وقال مبابي عبر حسابه بموقع "تويتر": "زيدان هو فرنسا، لا يجب عدم احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

جاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جرايت، الذي خرج في تصريحات عبر راديو مونت كارلو منتقدًا زيدان.

وقال: "لا اهتم إن تولى زيدان منصب مدرب البرازيل أم لا، إنّه لا يتواصل معي وحتى لو فعل فلن أرد عليه".

وتابع: "أنتم أيها الصحفيون تتحدثون عن زيدان كثيرًا، إن أردتم القيام ببرنامج عنه افعلوا ذلك، ربما يجد بعدها ناديًا يدربه".

وكان زيدان قد رفض الدعوة لحضور نهائي كأس العالم الأخيرة على ملعب لوسيل في قطر.