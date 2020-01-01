مبابي يغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان ويثير التساؤولات

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يغيب عن تدريبات الفريق العاصمي ويثير التساؤولات حول مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند.

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان عن تدريبات فريقه التي أقيمت اليوم الأحد استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

جاء غياب مبابي بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة بسبب مرضه وعدم قدرته على خوض تدريبات بأحمال بدنية كبيرة في الوقت الحالي.

وكان مبابي قد شارك بشكل طبيعي في مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون يوم الأربعاء الماضي بنصف نهائي الكأس والتي فاز بها الفريق العاصمي بخماسية سجل منها اللاعب الشاب هاتريك.

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ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برينس.

وحقق الفريق الألماني الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل ثلاثة أسابيع في ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز ولو بهدف نظيف في لقاء هذا الأسبوع حتى يصل لدور الـ 8 من البطولة بعد عدة إخفاقات متوالية في السنوات الماضية أمام برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهم.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد شارك في 30 مباراة هذا الموسم رفقة باريس سان جيرمان وسجل 30 هدفًا وصنع 17 في كل البطولات بواقع هدف كل 82 دقيقة.