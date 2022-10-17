مبابي يغلق الباب أمام الشائعات: لست غاضبًا من باريس ولم أطلب الرحيل في يناير

بعد أيام من التكهنات، خرج كيليان مبابي ليرد على التقارير التي أكدت رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان في يناير المقبل.

نفى كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان كافة التقارير التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وغضبه من إدارة الفريق الباريسي.

مبابي تحدث في تصريحات هامة بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا بهدف دون رد، في قمة الجولة 11 من الدوري الفرنسي، ليؤكد على التزامه الكامل بالاستمرار في "حديقة الأمراء".

وخرجت عدة تقارير فرنسية وإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن مبابي عازم على الرحيل عن باريس سان جيرمان في أسرع وقت، بسبب حالة من الجفاء مع الإدارة بعد مجموعة من الأزمات المتلاحقة.

ماذا قال مبابي؟

تحدث مبابي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة الكلاسيكو الفرنسي قائلًا: "لم أطلب الرحيل مطلقًا في يناير، هذا خطأ تمامًا".

مبابي أشار إلى أنه لا يعرف على الإطلاق من أين جاءت تلك التقارير، لدرجة أنه شعر بالصدمة عندما سمع ما يُقال في وسائل الإعلام.

وأضاف: "المعلومات التي ظهرت في يوم المباراة ضد بنفيكا غير مفهومة بالنسبة لي، لست متورطًا فيها من قريب أو بعيد".

وعندما سُئل عن سبب عدم حديثه عن الأمر في وقت سابق، قال مبابي: "أريد التركيز، لا أريد أن أكون مشتتًا، يجب أن أفكر أولًا في كرة القدم".

ومع ذلك، فإن مبابي يتفهم أنه في نادٍ مثل باريس سان جيرمان يتم تضخيم كل شيء، ولهذا السبب لا يرى أنه من المناسب الرد.

هل مبابي غاضب من باريس سان جيرمان؟

مبابي سُئل أيضًا خلال المقابلة عن واحد من الأمور الشائكة التي خرجت مؤخرًا، والمتمثل في تعرضه لهجمات من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعاقد معها ناديه.

وبينما لم يرد مبابي بشكل مباشر على السؤال، إلا أنه أكد أنه ليس غاضبًا من ناديه.

كما أكد مبابي أنه لم يتحدث أبدًا على انفراد مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وأنه رآه مرة واحدة فقط منذ اندلاع الأزمة، وكان ذلك قبل مباراة مارسيليا، حين جاء الرئيس ليتمنى للفريق حظًا سعيدًا.