مبابي يغضب فرنسا والسبب أكلته المفضلة!

يبدو أن الطعام الفرنسي لا يعجب النجم الشاب

أثار فيديو منتشر للنجم كيليان مبابي غضب مواطني فرنسا وسخرية الإيطاليين بسبب اختياراته بخصوص أكلته المفضلة.

الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا نشر مقطعاً يرد فيه اللاعب الشاب على مجموعة من الأسألة مثل فيلمه المفضل، والذي اختار فيه وثائقي لكرة السلة، ونجمه المفضل كان كريستيانو رونالدو.

وجاء سؤال بخصوص الأكلة المفضلة واختار مبابي طعاماً إيطالياً هو باستا كاربونارا الشهيرة، الأمر الذي لم يعجب الفرنسيون بسبب عدم اختيار طعام من بلادهم.

الإيطاليون من جانبهم نشروا الموضوع على مجال واسع من باب السخرية والتفاخر على جيرانهم، لدرجة أن صحيفة "كورييري" الشهيرة قامت بنشر المقطع.

يذكر أن مبابي يتواجد حالياً مع منتخب بلاده الذي يستعد للسفر نحو قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق الأسبوع القادم.