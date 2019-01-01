مبابي يختص منتخب سيدات فرنسا برسالة حماسية

مبابي يُثني على سيدات فرنسا بعد الخروج من كأس العالم

تقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي، صفوف الداعمين لمنتخب بلاده للسيدات، حتى بعد خروجهن من كأس العالم المقامة في البلاد بالخسارة أمام حامل اللقب المنتخب الأمريكي بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي للمونديال النسائي.

ومن قبل بداية المونديال، لا يتوقف بطل العالم عن تقديم الدعم لمنتخب السيدات، ووضح ذلك من خلال مشاركة مع معسكر المنتخب في عشاء في "كليرفونتين"، لتشجيع الفتيات على بذل قصارى جهدهن، لتأكيد تفوق الديوك كرجال ونساء.

وبعد الهزيمة الصادمة أمام فرنسا، التي تابعها أكثر من 11 مليون فرنسي داخل البلاد، كتب أغلى لاعب شاب في العالم عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي "نهاية المباراة. ربما خسرنا الكأس، لكنكم بالتأكيد ربحتن قلوب الفرنسيين"، مُرفقًا تعليقه بصورة تظهر احتفال اللاعبات بالهدف.

واحدة من أقوي مباريات الجولة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2019 🔥



إليكم تشكيلة المنتخبين في المواجهة النارية المرتقبة بينهما 📋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/rFzK6R0oVU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وبعيدًا عن صدمة مبابي، تقول لغة الأرقام بناء على " Mediametrie"، أن نسبة المشاهدة الأعلى لمباريات سيدات فرنسا، كانت ضد فرنسا، وتابعها قرابة الـ12 مليون مشاهد، بينما الأقل كانت مواجهة نيجريا، لم يُشاهدها سوى 9.6 مليون فرنسي.