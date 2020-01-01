مبابي يخبر باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل

كيليان مبابي يبلغ ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوفه.

أبلغ النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان فريقه برغبته في الرحيل عن صفوف النادي العاصمي بحلول الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، والتي أكدت أن اللاعب قد جلس مع عدة قادة من النادي وأخبرهم بقراره الذي لا يفكر في العودة عنه.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب طلب من النادي الجلوس مع أي فريق يتقدم بعروض من أجل ضمه لصفوفه خلال الصيف المقبل.

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وذكرت التقارير أن اللاعب كان واضحًا مع إدارة ناديه في الاجتماع الذي تم عقده، حيث أكد أنه سيلعب الموسم المقبل بكل ما لديه من إمكانيات من أجل باريس، لكنه يسعى للخروج في صيف العام القادم.

وكان مبابي قد غازل ريال مدريد من قبل، ولا يخفى على أحد أن النادي الملكي جعل من نجم باريس سان جيرمان هدفه الأساسي في سوق الانتقالات منذ سنوات.

ولا يعد ريال مدريد هو الفريق الوحيد المهتم بالنجم الفرنسي، حيث يريد برشلونة ضمه أيضًا بالأخص حال رحل ليونيل ميسي في نهاية عقده، بالإضافة للثنائي مانشستر يونايتد وسيتي.

جدير بالذكر أن عقد مبابي الحالي ينتهي بنهاية الموسم بعد القادم 2021-2022 مما يعني أنه يستطيع الرحيل بشكل مجاني حال لم يستجب لعرض التجديد الذي قدمه باريس سان جيرمان أكثر من مرة مؤخرًا.