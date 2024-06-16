مبابي يحسم موقفه من المشاركة ضد النمسا ويؤكد: أؤيد قرار ريال مدريد!

أبرز تصريحات لمبابي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء النمسا

أكد كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، التزامه بقرار إدارة ناديه الجديد، ريال مدريد الإسباني، كما تحدث عن جاهزيته الفنية لمواجهة النمسا والأزمة السياسية في معسكر الديوك..

وقال مبابي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قبل مواجهة النمسا في يورو 2024: "موقف إدارة ريال مدريد واضح تمامًا، لذا لن أشارك في أولمبياد باريس، وأتقبل القرار".

وأضاف: "لقد انضممت لفريق جديد، وأتمنى التوفيق لمنتخب فرنسا، وأن ينجح في الفوز بالميدالية الذهبية".

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وعن جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة النمسا، قال: "العامل الذهني يبقى الأكثر أهمية، فهو أهم بالنسبة لي من العامل البدني، والمؤكد أنني جاهز ذهنياً، وسنرى غدًا إذا ما كنت جاهزًا على المستوى البدني أم لا".

وتابع ضاحكًا: "أنا ملتزم بقرار المدير الفني (ديدييه ديشان)، ولا بد أن أتأقلم على أي شيء، طالما لا أجلس بديلاً".

وتطرق مبابي إلى الأوضاع السياسية في فرنسا، داعيًا الشباب للمشاركة في الانتخابات التشريعية الجارية، وقال: "بلادنا تعيش لحظة حاسمة تبقى أهم كثيرا من مباراة الغد، إنها لحظة غير مسبوقة، ويجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح وأن يكون لدينا إحساس بأولوياتنا".

وأضاف قائد الديوك: "اللاعبون جزء من المجتمع وليسوا منفصلين عن العالم، وأدعو جميع الشباب إلى التصويت في الانتخابات، لإدراك أهمية الوضع".

نجم ريال مدريد الجديد واصل: "أنا أثق في جميع الفرنسيين، كل صوت مهم، وأتمنى أن نفخر جميعًا بارتداء القميص الفرنسي في 7 يوليو المقبل".

وأتم: "إبداء الآراء أمام الصحفيين يبقى أمرًا صعبًا للاعبين، ولكن نريد ترك انطباع بأننا مهتمون بالموقف، وهدفنا هو حماية الجميع وكذلك المنتخب الفرنسي".

كما أشاد مبابي بمنتخب إسبانيا بعد فوزه على كرواتيا 3-0، أمس السبت، قائلاً: "إسبانيا فريق رائع، وأثبت أنه بإمكانه الذهاب بعيدًا في البطولة، وسيحظى بمتابعة الكثيرين".