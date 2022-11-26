مبابي يحسم صعود فرنسا إلى ثمن نهائي كأس العالم!

فرنسا أول المتأهلين إلى الدور القادم من كأس العالم 2022.

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الدنماركي في المباراة التي جمعت بينهما في ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم.

المباراة انتهت بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كاد الفريق الدنماركي أن يخرج بنقطة من المواجهة التي أقيمت على ملعب 974 بالدوحة.

سيطرت فرنسا على المباراة بكل شكل ممكن خلال الشوط الأول منها وأهدر كيليان مبابي فرصة لا تضيع قبل أن يعود مع بداية الشوط الثاني ويسجل من صناع تيو هيرنانديز.

لم يدم تقدم المنتخب الفرنسي كثيرًا، حيث سجل أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة بصناعة يواكيم أندرسن في الدقيقة الـ 68 من عمر المواجهة.

تعملق هوجو لوريس وأنقذ فرنسا من الهدف الثاني الذي كان أن يصعب الأمور، لكن كيليان مبابي حسم الفوز بهدف آخر قبل النهاية بدقائق بعد تمريرة من أنطوان جريزمان لتنتهي المباراة في بتلك النتيجة وتصل فرنسا إلى النقطة الرابعة في المركز الأول وتكو أول فريق يصعد للدور القادم.