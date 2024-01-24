مبابي يتوصل إلى قراره النهائي.. و"خط أحمر" يفصل بينه وبين ريال مدريد

الكرة الآن في ملعب كيليان

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، بعد دخوله في الفترة الحرة من عقده مع النادي الباريسي.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" فإن المهاجم الفرنسي يرغب في اللعب لريال مدريد بداية من الموسم المقبل، وهو ما أكدته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، من قبل.

وتستند وسائل الإعلام الألمانية في رؤيتها لمصير مبابي، إلى المقابلة الأخيرة التي أجراها مهاجم منتخب فرنسا مع مجلة "جي كيو"، حيث قال: "في مرحلة ما، سأضطر إلى مغادرة النادي. أنا لست خائفا من هذه التغييرات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف كيليان: "أفكر فقط في مواصلة مسيرتي واتباع طريقي الخاص"، لكنه أكد أنه لديه اتفاق مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن رحيله عن "حديقة الأمراء" لن يكون بالمجان.

وأشارت "سبورت بيلد"، إلى أن مبابي على استعداد لتخفيض راتبه من أجل التوقيع لريال مدريد، حيث كان سيطلب مبلغًا يقترب من 70 مليون يورو، إجمالي راتبه خلال عقده المرتقب مع الملكي.

وأوضحت أن هذا المبلغ يزعزع استقرار غرفة ملابس ريال مدريد ويضرب سقف رواتب الفريق، وهو أحد الخطوط الحمراء لإدارة فلورنتينو بيريز، لذلك ينتظر الملكي تحركًا جادًا من كيليان وتضحية مادية من أجل تحقيق حلم طفولته باللعب للميرنجي، مثلما قال في تصريحات سابقة.