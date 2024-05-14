"صفحة طويتها وفصل من حياتي سيُغلق للأبد"

أعرب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، أمس الاثنين، وذلك خلال حفل جوائز الكرة الفرنسية لموسم 2023-2024.

وأعلن مبابي أن الموسم الحالي هو الأخير له مع باريس سان جيرمان، بينما تشير كل التقارير الصحفية إلى اتفاقه مع ريال مدريد على ارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل.

وقال مبابي في تصريحاته عقب حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية: "إنها صفحة ستطوى، وفصل من حياتي سيُغلق، سيكون للدوري الفرنسي دائمًا مكانًا مهمًا في حياتي. إنه الدوري الوحيد الذي عرفته في مسيرتي حتى الآن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد حاولت دائمًا أن أكون ممثلًا مشرفًا لهذا الدوري، سأفتقده بالتأكيد إنه جزء من حياتي يقترب من نهايته. ما سيأتي بعد ذلك مثير للغاية ولكن هذا شيء آخر".

وتابع مبابي: "وجهتك المستقبلية؟ في الحياة، عليك أن تأخذ وقتًا لكل شيء. الشيء الوحيد الذي يجب أن تعرفه هو أنني سأغادر باريس سان جيرمان. ربما لا يكون الباقي هو الوقت المناسب للحديث عنه".

وعندما سئل كيليان عن موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، قال: "الجميع يعرف كيف تسير الأوضاع، فهذا القرار لا يعتمد علي وحدي، أيا كان ما سيحدث سأكون سعيدًا، الألعاب الأولمبية أكبر من حضوري أو عدمه، آمل بأننا يمكننا إظهار فرنسا كبلد رياضي عظيم".

وختم مبابي: "هل فوجئت بأنك لم تُستبدل في آخر مباراة لتحصل على تحية أخيرة من الجماهير من الملعب؟ لم أعد متفاجئًا بأي شيء".