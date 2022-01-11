مبابي يتعرض لتهديدات بالقتل والسبب ريال مدريد

تعرض النجم الفرنسي، كيليان مبابي إلى تهديدات بالقتل في مسقط رأسه، مدينة بوندي والسبب ريال مدريد.

منذ الصيف الماضي ويعيش مهاجم باريس سان جيرمان في حالة شد وجذب مع إدارة العملاق الفرنسي بعد أن ارتبط بالانتقال إلى مدريد.

اسم مبابي لا يزال يتردد بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأصبح اللاعب حرًا في التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني منذ بداية شهر يناير الحالي.

ماذا حدث مع مبابي؟

صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية كشفت في تقرير لها أنه تم رسم صورة لمبابي في مدينة بوندي التي نشأ فيها على إحدى الجداريات تحمل تهديداً له.

وحملت الجدارية كلمات مثل: "مبابي.. أنت ميت"، مع صورة له وهو ينام ورأسه فوق الكرة كالوسادة.

ما هي آخر التطورات بين مبابي وريال مدريد؟

الأمور تبدو هادئة بعض الشيء في إسبانيا من بداية العام الجديد، لكن آخر التقارير أشارت إلى أن إدارة الريال ستعلن في مايو المقبل عن ضم مبابي من باريس في صفقة انتقال حر، بعد 5 سنوات للاعب في العاصمة الفرنسية.

الجدير بالذكر أنّ مبابي دخل الآن في الفترة الحرة التي تمنحه حق توقيع عقود مبدئية مع ريال مدريد الإسباني أو أي فريق آخر على أن ينضم للفريق الصيف المقبل مجانًا.









