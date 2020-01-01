مبابي يتعجب من تألق إبراهيموفيتش مع ميلان
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حالة فنية مميزة يعيشها المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان ، تسببت في دهشة للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان .
زلاتان قاد ميلان لحصد 3 نقاط جديدة بالدوري الإيطالي، أمس الأربعاء، بعد تسجيله ثنائية في الفوز على سامبدوريا 4/1 بالجولة 37 من البطولة.
ثنائية السويدي العملاق، لفتت أنظار مبابي، الذي لم يصدق ما يشاهده للاعب يبلغ من العمر 38 سنة.
وقال مبابي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"شاهدت إعادة مباراة ميلان أمس وما فعله زلاتان ضد سامبدوريا".
وأضاف:"عمره 38 سنة؟ الآن شاهدت ما يكفي لي اليوم، استمتعوا بأوقاتكم يا رفاق".
Juste en train de regarder le replay du Milan...— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 30, 2020
Zlatan quel joueur quand même.
38 ans 😳😳😳
C’était tout pour moi bonne journée les gars 😂🤪👍🏽