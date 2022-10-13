مبابي يتجاهل حفل الكرة الذهبية .. ورونالدو يستعد لمؤازرة بنزيما

كيليان مبابي يتجه لعدم حضور حفل الكرة الذهبية، وكريستيانو رونالدو يفكر في العودة بعد غياب.

يتجه الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان إلى عدم حضور حفل الكرة الذهبية، المقرر إقامته يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.

ويعد الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، ليصبح أو فرنسي يتوج بها منذ زين الدين زيدان في 1998.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية كانت الأولى التي تتحدث عن احتمالية غياب مبابي عن حفل الكرة الذهبية 2022، بسبب عدم فوزه بالجائزة.

ويقال إن مبابي اتخذ قراره بالفعل بعدم الحضور، لكنه لم يعلن عنه بعد.

وأيدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية هذا الطرح، بعدما أشارت إلى أن مبابي لن يكون حتى من بين الخمسة الأوائل، وهو ما يرجح أكثر غيابه عن الحفل.

مبابي، الذي احتل المركز التاسع في نسخة العام الماضي من جائزة الكرة الذهبية، أجرى مقابلة مؤخرًا مع مجلة "فرانس فوتبول" أكد خلالها أن بنزيما هو الأحق بالجائزة في عام 2022.

وشدد مبابي حينها على أنه يجب أن يكون ضمن الثلاثة الأوائل، إلى جانب السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني.

وعلى جانب آخر، فمن المتوقع أن يكون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من بين حاضري حفل الكرة الذهبية 2022، لرؤية بنزيما، زميله السابق في النادي الملكي وهو يتوج بالجائزة.

أما فيما يخص الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وأكثر لاعب في التاريخ حصولًا على الكرة الذهبية برصيد سبع مرات، فإن لن يحضر الحفل، نظرًا لأنه لم يتم اختيار من بين 30 مرشحًا للفوز بالجائزة.