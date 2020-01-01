مبابي: وصلت لقمة السعادة حين أراد زيدان رؤيتي

مبابي يصف اللحظة الأولى التي جمعته بزين الدين زيدان في ريال مدريد

قال كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان ومهاجم المنتخب الفرنسي إن لحظة معرفته بأن زين الدين زيدان يريد رؤيته كانت كلحظة وصل فيها إلى قمة السعادة.

المزيد من الفرق

وكان مبابي قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد بسبب تصريحاته عن رغبته في التدرب مع زيدان وقبلها اقتدائه بكرستيانو رونالدو وتشجيعه للفريق الملكي حين كان طفلًا.

وحول ذلك، قال مبابي إن زيدان ملهمه منذ أن كان طفلًا والحديث معه ومقابلته كان حلمًا صعب التصديق منذ سنوات قليلة فقط.

وأضاف: "قبل عيد الاحتفال بعيد ميلادي الرابع عشر، حدثت لي مفاجأة مذهلة، حيث تلقى والدي مكالمة من شخص في ريال مدريد يقوم بدعوتي فيها للمجيء إلى إسبانيا لكي أحضر دورة تدريبية خلال العطلة.

وتابع: "لقد كان الأمر أشبه بالصدمة لأنهم أخبروا والدي بالنص "زيدان يرغب في رؤية نجلك". وفي ذلك الوقت، كان زيدان هو ​​المدير الرياضي للنادي. وقتها كنت أشعر لو أنني أطير من السعادة"

وأردف: ‏"لن أنسى أبدًا تفاصيل اليوم، وتلك اللحظة التي وصلت فيها إلى مركز التدريب الخاص بالفريق قادمًا من المطار، التقيت حينها أنا ووالدي بزيدان في موقف السيارات حيث كان يركب سيارته الخاصة، وكانت جميلة حقًا"

وأكمل: " قلنا مرحباً في البداية، ثم عرض أن يقودني بنفسه إلى المركز للتدريب، كان يشير إلى المقعد الأمامي و قال " هيا أصعد" بينما أنا كنت غارقًا فيما يشبه الحلم"

استرسل: "لكنني كنت متجمدًا في مكاني وسألته مازحًا "هل يجب علي خلع حذائي؟ لا أعرف لماذا تحدثت بهذا، لكنها كانت سيارة الأسطوارة زيدان، كان يعتقد أن ذلك كان مضحكا فقال لي "بالطبع لا ، هيا ، أصعد"

وقال أيضًا: "في الوقت الذي كنت فيه في سيارة زيزو كنت أعتقد أنني في حلم، حيث لم أصدق الأمر وظننت أنني نائم على متن الطائرة وأحلم بما سيحدث حين أقابله"

وحول تشيلسي قال: "لقد كان عمري 11 عامًا حين ذهبت بضعة أيام من أجل التدرب مع البلوز، حين وصلت كانت لدي الرغبة في أن أخبر أصدقائي عن الوضع وعن ما حدث هناك"

واستمر: "عندما عدت سألوني أين كنت في الأسبوع الماضي، وحين أخبرتهم أنني كنت في تشيلسي أتدرب معهم وأنني قابلت دروجبا لم يصدقوا"

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي .. الملكي يهيمن والإنجليز بلا حول ولا قوة

يذكر أن زين الدين زيدان يعد أشد المعجبين بما يقدمه كيليان مبابي، كما تحدث عن رغبته في أن ينتقل المهاجم الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد.