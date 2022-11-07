مبابي ورفاقه يفصلون "محظوظ" عن نصف مليون دولار!

رهان مهم على المنتخب الفرنسي

ربما تحول بطولة كأس العالم القادمة في قطر أحد الأفراد إلى الأثرياء في حال تتويج المنتخب الفرنسي بالمونديال مثلما حدث بنسخة 2018 في روسيا.

حيث راهن أحد المراهنين على فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم المقبل، ودفع حوالي 25 دولارًا، لكنه سيتحصل على 557 ألف دولار في حال تتويج الديوك.

ونشر صورة هذا الرهان عبر موقع تويتر، حيث يظهر محاولة هذا الشخص في الحصول على مبلغ كبير قد يغير من حياته في المستقبل من خلال لعبة كرة القدم.

كل ما عليه الآن هو الانتظار إلى ما سوف يقدمه فريق كيليان مبابي بمونديال قطر، حيث يسعى منتخب الديوك للمحافظة على اللقب.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي قد وقع في المجموعة الرابعة رفقة تونس والدنمارك وأستراليا، وسيواجه الأخير في أول مواجهة له يوم 22 نوفمبر.