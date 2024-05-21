مبابي وثلاثي ريال مدريد أهم مواضيع قمة "ماكرون - فلورنتينو!"

لقاء له العديد من الأغراض

حط فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الرحال في العاصمة الفرنسية باريس، برفقة رئيس العلاقات المؤسسية في النادي، إيميليو بوتراجينيو.

السبب الأهم لهذه الزيارة بالطبع هو تلبية دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي ينظم حفلًا بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسه في باريس نفسها.

وتمت دعوة الاتحادات السبعة التي أسست "فيفا" ونن بينها الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي مثله ريال مدريد على صعيد الأندية في ذلك التوقيت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن هناك سبب آخر لزيارة بيريز بكل تأكيد، يتمثل في لقاء رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون على هامش ذلك الحفل، الذي سيتم فيه إلقاء كلمة في قصر الإليزيه من جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" الحالي، قبل كلمة ماكرون حتى.

لقاء بيريز برئيس فرنسا، يأتي أيضا لحسم ملف مشاركة كيليان مبابي في الأولمبياد الصيفية، بعد أن قال الرئيس الفرنسي في وقت سابق إنه سيحاول إقناع نادي كيليان مبابي الجديد بتركه ليمثل الزرق في الأولمبياد.

على الهامش قد تكون هناك أسماء أخرى مخل نقاش في الموضوع ذاته، وهم إدواردو كامافينجا، أوريليان تشواميني، أو فيرلان ميندي، كلهم فرنسيون يلعبون لريال مدريد، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية المقربة من النادي الملكي.

وكان النادي الملكي قد أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم يخطره فيه بأنه لن يترك لاعبيه الفرنسيين للمشاركة في الأولمبياد حال مشاركتهم في "يورو 2024".