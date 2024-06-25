مبابي ليس بينهم .. نجم منتخب فرنسا: هؤلاء فقط أفضل من تييري هنري!

فرنسا تعتمد على كيليان لاستعادة لقب اليورو الغائب منذ 24 عامًا

لا يتردد النجم روبرت بيريز، لاعب آرسنال ومنتخب فرنسا الأسبق، في الاعتراف بأن زميله في الملاعب سواء مع الجانرز أو منتخب الديوك، الأسطورة تيري هنري، أفضل من كيليان مبابي، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد.

وقال بيريز في مقابلة أجراها الاتحاد الأوروبي ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو: "بالنسبة لي، تييري هنري أفضل من مبابي. أنا أحب كيليان، لكن هنري كان لاعبًا أكثر تكاملًا".

وتطرق بيريز للحديث عن أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الفرنسية، قائلًا: "فقط بلاتيني وزيدان أفضل من هنري"، لذلك فهو لا يعتبر ضمنيًا أن مبابي ضمن أساطير كرة القدم الفرنسية أيضًا.

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وكان بيريز ضمن تشكيلة الفريق إلى جانب هنري في منتخب فرنسا الذي حقق لقبي كأس العالم 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000، وهو الفريق الذي كان يقوده في ذلك الوقت النجم زين الدين زيدان.

في المقابل، توج مبابي وهو لا يزال في الـ18 من عمره مع فرنسا بلقب كأس العالم 2018، كما بلغ نهائي نسخة 2022، ويتواجد حاليًا مع الديوك في "يورو 2024".

ويصطدم منتخب فرنسا بنظيره البولندي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الأوروبية.