مبابي مرشحًا ميسي للفوز بالكرة الذهبية: هو الأول في كل شيء

مبابي يُشيد بنجم البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رشح مهاجم باريس سان جيرمان "كيليان مبابي" نجم برشلونة "ليونيل ميسي" للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وحل نجم البارسا خامسًا في ترتيب اللاعبين الخاص بالجائزة لعام 2018، ولكنه رد على هذا عمليًا بلعب موسم عظيم مع البارسا سجل خلاله 50 هدفًا وصنع 22 في 49 مباراة فقط.

وخلال عام 2019 فقط، لعب النجم صاحب القميص رقم 10 في كامب نو 29 مباراة سجل خلالهم 29 هدفًا وقدم لزملائه 10 تمريرات حاسمة، وفاز مع البارسا بلقب الليجا وسيخوض نهائي كأس ملك إسبانيا خلال مايو الجاري.

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مبابي سُئل عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية، فأجاب "المرشح هو ميسي. خروجه من دوري أبطال أوروبا لا يغير شيئًا، فهو الرقم واحد في كل شيء".

أضاف نجم منتخب فرنسا "لقد أظهر هذا العام أنه اللاعب الأفضل، ورغم أن العام يمتد حتى ديسمبر فأنا لست قلقًا بشأنه، سيلعب حتى ديسمبر".

يُذكر أن لوكا مودرتش نجم ريال مدريد كان من تُوج بالكرة الذهبية لعام 2018.