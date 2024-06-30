مبابي: منزعج من أمر واحد وسأضحي بأنفي مجددًا لو تطلب الأمر!

مبابي لا يمانع التضحية بأنفه...

كشف كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، أنه على أتم الاستعداد أن يضحي بأنفه مرة أخرى لو هذا سيصل بمنتخب بلاده إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024.

وكان كيليان مبابي، قد تعرض إلى كسر في الأنف أثناء مباراة الأولى في البطولة أمام النمسا، ثم غاب عن مباراة هولندا في الجولة الثانية، قبل أن يعود ويسجل هدف الفوز في ختام مباريات المجموعات أمام بولندا.

ويستعد النجم صاحب الـ 25 عامًا، رفقة منتخب بلاده لمواجهة بلجيكا، مساء يوم غد الإثنين على ملعب على مركور شبيل أرينا.

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وقال مبابي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "اللعب بالقناع أمر مرعب للغاية، بمجرد من أن أتمكن أن أخلعه سأخلعه على الفور، إنه ممل".

وأضاف: "إن كان ضريبة الوصول إلى ربع النهائي، هو ضرب أنفي مرة أخرى، سأضحي مجددًا إنها مكسورة بالفعل، ولن تنكسر مرة أخرى".