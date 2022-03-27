"مبابي مغرور ويملك قوة رونالدو"

كشف لاعب برشلونة السابق سيسك فابريجاس عن رأيه في النادي الكتالوني في الوقت الحالي وفيما يقدمه المدرب تشافي مع الفريق.

وكان لاعب موناكو الفرنسي الحالي قد زامل تشافي في نادي برشلونة وفي المنتخب الإسباني، قبل أن يرحل إلى تشيلسي في عام 2014.

وتحدث فابريجاس إلى صحيفة "ماركا" عن بعض الأمور في كرة القدم، وحول كيليان مبابي الذي يعد كواحد من الأسماء البارزة في كرة القدم الفرنسية، والذي ينافس سيسك في بطولة الدوري.

ماذا قال فابريجاس عن برشلونة؟

عن الفترة الصعبة التي مر بها برشلونة قال: "تمر جميع الكيانات بأوقات عصيبة. ما لم يكن طبيعياً هو ما حدث في السنوات العشر الماضية".

وواصل: "مع فالفيردي فازوا بالدوري حتى لو توقفوا عن المنافسة في دوري الأبطال، كنت في برشلونة وكانت هناك لحظات صعبة للغاية بالنسبة للكيان".

وتابع: "حدث ذلك مع ريال مدريد أيضًا وفاز لاحقًا بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في خمس سنوات، وليفربول، واليونايتد، حيث يعجبني أن الكيانات الكبيرة تريد دائمًا أن تكون رائعة وأن المشجعين يطالبونها بالمزيد".

ماذا عن برشلونة مع تشافي؟

حول ما يقدمه تشافي مع الفريق الكتالوني أوضح فابريجاس: "تعافى الفريق مع تشافي، النادي الآن يمتلك كرة قدم برشلونة".

وأضاف: "الفريق الآن لديه لاعبون سراع مثل أوباميانج وديمبيلي وآداما وتوريس، وأيضًا يمتلك لاعبون مختلفون مثل جافي وبيدري وبوسكيتس".

وأردف: "هؤلاء اللاعبون يمتزجون جيدًا مع بعضهم البعض، تشافي يجمع العالم كله في برشلونة، ويجب أن يستمر ويكتسب المزيد من الخبرات".

واستدرك: "تشافي أقنع الفريق الذي لم يكن يعمل بشكل جيد للاعتقاد بأنهم مميزون".

ماذا عن كيليان مبابي؟

قال سيسك: "المستقبل بين يديه، والأشياء التي يفعلها، والسلطة التي يمتلكها، لديه قوة وإنهاء رونالدو وهنري ولديه القليل من الغرور".

وأوضح: "مبابي يمتلك الغرور الجيد، ليقول إنني الأفضل وأنا أعرف ذلك وهذا يمنحه القوة".

وعن انتقاله لريال مدريد اختتم فابريجاس: "ليس لدي أي اتصال مع ريال مدريد، ولكن مما يقال أعتقد أنه سيذهب إلى الملكي، وأعتقد أن طريقة اللعب في البرنابيو مثالية له، ففي الدوري الإسباني يمكنه تحطيم كل الأرقام القياسية".

جدير بالذكر أن موناكو يستعد لمواجهة ميتز في الجولة ال 30 من الدوري الفرنسي يوم الأحد القادم.

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