مبابي: مستقبلي؟ أريد الاستثمار في نفسي!

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن فكرة رحيله عن صفوف الفريق.

ألمح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن كل السيناريوهات متاحة بالنسبة له فيما يتعلق بمستقبله بصفوف الفريق الباريسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد اكتساح مونبلييه بأربعة أهداف في الدوري الفرنسي، وتطرق خلالها للحديث عن الانتقادات الموجهة له.

وقال مبابي: "لقد أجبت على ذلك السؤال من قبل، لقد تناقشنا مع النادي من أجل إيجاد مشروع حتى أستثمر في نفسي على المدى الطويل".

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وأضاف: "أنا سعيد للغاية هنا، الجماهير والنادي ساعدوني كثيرًا، لكنني سأفكر في الذي أريد أن أقوم به في السنوات المقبلة وأين أريد أن أكون".

وأكمل: "ما أقوله الآن هو انعكاس للحقيقة والواقع وليست مجرد كلمات حتى أشتري لنفسي بعض الوقت أو لأي غرض مثل ذلك".

وأنهى كلماته بالحديث عن الانتقادات الموجهة له: "لا أنزعج منها، لأنني ف يالحقيقة لم أكن جيدًا في الفترة الماضية وهذا طبيعي للغاية أن يحدث عندما يتعاد الجميع منك التسجيل وتتوقف فجأة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت مبابي بالرحيل لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل أو الذي يليه.