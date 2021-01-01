مبابي: لم أذهب لميونخ للاختباء وأحب هذا النوع من المباريات!

عقلية استثنائية..

أكد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أنه يحب خوض المباريات الكبرى، مشددًا على أنه لم يذهب لمباراة بايرن ميونخ من أجل "الاختباء".

الدولي الفرنسي برهن على معدنه الاستثنائي بعدما سجل هدفين في شباك البافاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز باريس بثلاثة أهداف لهدفين.

وبعد المباراة رفض مبابي الانسياق خلف من قالوا أن بي آس جي كان محظوظًا فحسب أو اعتمد على الدفاع، كما أكد على قيمة العمل الجماعي للفريق ككل.

مبابي في حديثه للصحافة قال "إنه أداء جماعي رائع قبل كل شيء، لقد استفدت من عمل الجميع، نحن لا نزال في منتصف الطريق وأمامنا مباراة العودة الصعبة".

كما أضاف "لقد عانينا، ولكن عانينا كفريق، ليس علينا أن نخجل من أدائنا فقد كُنّا صلبين وكُنّا قادرين على إيذائهم في أوقاتنا القوية".

وتابع مبابي "كما قلت في مباراة برشلونة، أحب لعب مثل هذا النوع من المباريات وأن أكون حاسمًا، لم أتِ إلى هنا من أجل الاختباء، أحب هذه المباريات كثيرًا".

وواصل "أراد المدرب مني إغلاق خطوط التمرير على كيميش وكذلك الأمر لنيمار واللعب في العمق بقوة وجعلهم يركضون، فهم لا يحبون هذا النوع من كرة القدم".

وأتم "مباراة العودة؟ علينا أن نبدأ بلعب مباراة جيدة أمام ستراسبورج وبعد ذلك نهاجم بثقة حتى ولو كُنّا نلعب أمام فريق عظيم، إنه دوري أبطال أوروبا، لا يوجد سوى فرقًا عظيمة".