مبابي كلمة السر .. ريال مدريد يفتح ملف عودة زيدان بشكل جدي!

النجم الفرنسي قد يعود في فترة ثالثة

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التحضير للحياة بعد الرحيل المنتظر للمدرب كارلو أنشيلوتي، باستهداف التعاقد مع مدربه السابق زين الدين زيدان.

أنشيلوتي يستعد للرحيل عن ريال بعد نهاية الموسم الحالي، من أجل خوض تجربة جديدة مع منتخب البرازيل، ليرتبط النادي الإسباني بالتعاقد مع بعض المدربين الآخرين كان أبرزهم روبرتو دي زيربي وتشابي ألونسو.

وفقًا لبرنامج "El Chiringuito TV" فإن زيدان أصبح على رأس المرشحين في الوقت الحالي من أجل خلافة أنشيلوتي بسبب الخبرة الواسعة التي يمتلكها الفرنسي الذي لم يدرب أي فريق منذ مايو 2021.

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وأشار البرنامج إلى سبب آخر يجعل فلورنتينو بيريز يفكر في زيدان، وهو إمكانية مساهمة التعاقد معه في قدوم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي تربطه علاقة قوية مع أسطورة الديوك.

ولذلك يطمح ريال في حدوث صفقة ثنائية خلال صيف عام 2024، بجلب زيدان مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو واستغلاله في إقناع مبابي بالانضمام للنادي في صفقة انتقال حر.

يذكر أن زيدان درب ريال مدريد على فترتين، الأولى كانت من 2016 إلى 2018، والثانية من مارس 2019 وحتى مايو 2021، ونجح الفرنسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والدوري الإسباني مرتين، بالإضافة لكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والمحلي مرة واحدة لكل منهم.