"مبابي كان سيئًا لكنه السبب في تألق بوجبا"

نجم مانشستر يونايتد يعطي سولشاير نصائح للحصول على بوجبا فرنسا

أشاد نجم مانشستر يونايتد، واين روني بأداء الفرنسي بول بوجيا مع منتخب بلاده قبل الخروج المدوي للفريق من بطولة يورو 2020.

وودعت فرنسا البطولة من دور الـ16، بعد تعادلها 3/3 مع سويسرا في الوقتين الأصلي والإضافي، وخسارتها بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

ماذا قال روني عن بوجبا؟

كتب الإنجليزي في العمود الخاص له في جريدة "The Sunday Times": ""مثل الكثير من الناس، توقعت أن الفرنسيين سيكونون أبطالًا، ولكن كفريق خيبوا الكثير من الآمال".

وأضاف: " بول بوجبا كان لاعب البطولة حتى خروجهم، التمريرات التي لعبها لكريم بنزيمة وكيليان مبابي كانت رائعة".

وأردف: "وجود نجولو كانتي كشريك في خط الوسط ساعده كثيرًا، لكنني أعتقد أن السبب الأكبر وراء نجاح أداء بوجبا هو تمركزه".

وواصل: "لقد كان يلعب بشكل أعمق مما نراه عادة في مانشستر يونايتد، حيث كان قادرًا على التقاط الكرة في كل المناطق وكان لديه المساحة والوقت للتمرير".

ما هي نصائح روني إلى سولشاير للإستفادة من بوجبا؟

يعتقد صاحب الـ35 عامًا أن سولشاير يستطيع الإعتماد على بوجبا إذا غير مركز راشفورد حيث قال: " إن تغيير أسلوب ماركوس راشفورد في ملعب أولد ترافورد يمكن أن يساعد بوجبا، لا سيما إذا كان الأول قادرًا على محاكاة كيليان مبابي وخطورته في مناطق الخصم".

وأضاف: "قلق الفرق من خطورة مبابي والعمل على تضييق المساحات التي يتحرك فيها نجم باريس سان جيرمان، هو الأمر الذي أعطى بول بوجبا الحرية للتحرك ولعب التمريرات التي يجيدها".

واختتم: "امنح بول الوقت والمكان سيكون لديه القدرة والمهارات لإيذاء الخصم، رغم إن مبابي قدم يورو سيء لكنه ساهم في نجاح بوجبا".

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