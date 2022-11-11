لن ألعب لمن ينعتوني بالقرد .. مبابي يفسر تفكيره في الاعتزال

الاستسلام لم يكن الحل المناسب

كشف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عن تفكيره في الاعتزال الدولي بشكل كامل، بعد بطولة يورو 2020 التي أقيمت العام الماضي.

فرنسا ودعت البطولة من دور الـ16 بعد الخروج أمام سويسرا بركلات الترجيح، حيث قدم مبابي مستويات سيئة وتعرض لهجمات عنصرية بعد البطولة بعد إضاعته لركلة جزاء حاسمة بالمباراة.

وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لمجلة "Sports Illustrated" إنه كان يؤمن بضرورة عدم اللعب للأشخاص الذين يعتقدون أنه قرد على حد قوله.

ومع ذلك أوضح:"بعد مناقشات مع الأشخاص المقربين لي، قررت أن الاستسلام لم يكن القرار الصحيح، لأنني مثال للجميع وهذه فرنسا الجديدة لذلك رفضت التخلي عن المنتخب الوطني، لأنها رسالة لجيل الشباب بأن نخبر الجميع أننا أقوى من ذلك".

جدير بالذكر أن مبابي يؤمن بأنه لم يتمتع بالدعم الكافي من الاتحاد الفرنسي خلال هذه الأزمة، كما دخل في خلافات حادة مع اتحاد بلاده بشأن التزامات الرعاية والصور أثناء أداء الواجب الدولي منذ شهر مارس وحتى سبتمبر الماضي.