"لن ينتهي الأمر سريعًا" .. القلق يُحيط بعائلة كيليان مبابي رغم تصريحات محاميته المطمئنة

الفرنسي يُواجه تهمًا بالاغتصاب في السويد

أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن عائلة وحاشية المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، تشعر بالقلق بالفعل من تقديم إحدى الفتيات لشكوى تتهم نجم ريال مدريد باغتصابها في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كانت ماري أليكس كانو بيرنارد، محامية مبابي، قد خرجت بتصريحات مطمئنة حول وضع موكلها في القضية، مشيرة إلى أن هناك آلاف الكاميرات التي ستكشف عما حدث وعما لم يحدث في الفندق، وملوحة إلى وجود مؤامرة ضد مبابي والدليل انتشار الأمر إعلاميًا بصورة سريعة وكبيرة.

مونت كارلو أوضحت أنه ورغم تلك التصريحات إلا أن المقربون من مبابي يعلمون تمامًا أن المهاجم صاحب الـ25 عامًا هو محل شكوى اغتصاب مقدمة بالفعل في ستوكهولم، مشيرة إلى أنهم يدركون تمامًا كذلك أن الأمر لن ينتهي سريعًا.

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إذ قالت واصفة للأمر "حاشية مبابي لا تزال هادئة على الرغم من إدراكها أن عملية طويلة ستبدأ الآن".

يُشار إلى أن مبابي كان قد كذب تلك المزاعم تمامًا ولمح إلى تورط ناديه السابق باريس سان جيرمان بها، حيث كتب عبر إكس معلقًا على خبر اتهامه "أخبار كاذبة!!!!، لكنها متوقعة قبل يوم واحد من جلسة الاستماع كما لو كان الأمر صدفة"، في إشارة إلى القضية المقامة من قبله ضد باريس بشأن مستحقاته المالية المتأخرة ومكافآت لم يحصل عليها خلال فترة وجوده بالنادي.