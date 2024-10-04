"ديشان أخبرني أنه لا يُدافع" .. اتهامات لمبابي بالتسبب في اعتزال جريزمان

القصة بدأت في يورو 2024

يؤمن جيروم روثن لاعب باريس سان جيرمان السابق، بأن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد يعتبر من أحد الأسباب التي أدت إلى اعتزال أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد للعب الدولي.

جريزمان فاجأ الجميع يوم الإثنين الماضي، عندما أعلن عن انتهاء مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا، وهي المغامرة التي استمرت لعشر سنوات، شهدت حصوله على كأس العالم روسيا 2018، وتسجيله 44 هدفًا في 137 مباراة دولية مع الديوك.

روثن قال في تصريحات عبر شبكة "RMC":"الأمر يتعلق باختيارات ديدييه ديشان، إدارته للفريق في آخر عامين ليست هي نفسها في السنوات السابقة، حتى عندما لم يكن أنطوان جيدًا، كان يتركه في الملعب طوال الوقت".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وربط المحلل الفرنسي تراجع جريزمان بظهور كريستوفر نكونكو الذي تسبب في إعادة توزيع الأوراق بالفريق قبل تعرضه لإصابة خطيرة، وأضاف روثن:"كيليان لم يعد يريد اللعب على اليمين، ديشان قال لي على انفراد إنه يمكنه وضع مبابي على الجانب الأيمن، لكنه لم يعد يدافع بنفس القدر الذي كان يفعله عند وصوله للفريق".

وتابع:"ديشان قال لي إنه وضعه في مركزه يمكنه من خلاله تحريك لاعب خط الوسط بشكل مختلف، وهو الأمر الذي كان له تأثيرًا سيئًا على جريزمان، حيث كان يتجول على الجانب الأيمن ولم يتمكن من استغلال نقاط قوته".

وفي نهاية حديثه قال روثن إن مركز جريزمان وإعادة تموضعه في خط الوسط، كانت من الأسباب المنطقية التي أدت إلى اعتزاله اللعب الدولي، حيث تصعبت الأمور عليه منذ بطولة يورو 2024، ولم يتمكن من الظهور بمستواه المعروف أو إحداث التأثير اللازم على الفريق.