مبابي غير مقتنع بعرض ريال مدريد .. ورطة جديدة للملكي في سوق الانتقالات

صدمة لريال مدريد...

وجه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والمرتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، صدمة قوية للفريق الإسباني، بعد عدم اقتناعه بعرض الميرينجي.

وارتبط مبابي، بالانتقال إلى ريال مدريد، بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الحالي، وعدم توصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن مبابي، كان يميل نحو الانضمام إلى ريال مدريد بنهاية الموسم، ولكن بعض الأعضاء المقربين منه لم يعجبهم العرض المالي الذي قدمه الفريق الإسباني.

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وأشار التقرير، إلى أن عرض باريس المالي، باستمرار راتب اللاعب الحالي، سواء بعقد طويل المدى أو قصير، جعل المقربين من مبابي، يفكرون مرة أخرى في مسألة الرحيل.

وأفاد التقرير، إلى أن مبابي، يحصل مع باريس سان جيرمان على راتب سنوي قدره 75 مليون يورو سنويًا، وهذا ما سيكون من الصعب على ريال مدريد مجاراته، وتعول إدارة الميرينجي على أن تحسم رغبة اللاعب الصفقة.