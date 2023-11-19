مبابي عن وصوله إلى 300 هدف: هناك من سجل 850 في مسيرتهم!

النجم الفرنسي يقلل من إنجاز الـ300 هدف

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي على وصوله إلى 300 هدف في مسيرته، وذلك بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" في مرمى منتخب جبل الطارق، رفقة منتخب بلاده.

وقاد مبابي منتخب فرنسا لتحقيق الفوز على نظيره جبل طارق بنتيجة 14-0، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وقال مبابي خلال تصريحات لشبكة "تي في وان" الفرنسية: "تسجيل 300 هدف؟ هذا جزء من دوري، وهناك لاعبين سجلوا 800 و 850 هدفًا في مسيرتهم، و300 هدف أمر مضحك للغاية، ويجب أن أواصل التحسن من أجل النادي والمنتخب".

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يُذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في تسجيل 850 هدفًا في مسيرته، عندما سجل هدفًا في مرمى الحزم، ببطولة دوري روشن السعودي، بينما يُلاحقه الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ821 هدفًا في 1044 مباراة.

ويسعى مبابي للسير على خطى الأسطورتين رونالدو وميسي، والوصول إلى عدد الأهداف التي سجلها الثنائي طوال مسيرتهما، بل وتخطيهما.