مبابي: سأعلن مستقبلي قبل ذلك الموعد.. وقرار الأولبياد في يد شخص واحد!

كيليان مبابي يتحدث.

أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن مستقبله في صفوف باريس سان جيرمان سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، لكنه لا يملك في الوقت الحالي ما يعلنه.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فرنسا وألمانيا: "لم أعلن أي شيء بعد يخص مستقبلي، وليس لدي ما أعلنه في الوقت الحالي، لطالما قلت إنني سأخرج مثل الرجال لأعلن مستقبلي حال كان لدي ما أعلنه".

وعن موعد الإعلان عن مستقبله قال النجم الفرنسي: "أعتقد أن مستقبلي سيتم الإعلان عنه قبل اليورو".

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وعن لعب الأولمبياد: "لقد أردت دومًا اللعب في تلك المنافسة، ورغبتي لم تتغير بعد، لو لعبت الأولمبياد سأكون قد حققت حلمي، ولو لم يتم السماح لي سأفعل كما يطلب مني، القرار في يد شخص واحد ولم يخبرني أي أحد بالموافقة أو الرفض".

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جدير بالذكر أن مبابي ينتهي تعاقده في صفوف باريس سان جيرمان بحلول هاية الصيف القادم، وربطته تقارير صحفية عديدة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.