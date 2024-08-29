الحرية لفلسطين وميسي يبكي بسبب رونالدو .. تغريدات مثيرة لمبابي بعد تعرضه للقرصنة!

حملة عنيفة من القرصنة تعرض لها مهاجم ريال مدريد

تعرض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لحملة قرصنة عنيفة لحسابه على منصة "إكس"، مما تسبب في نشر العديد من التغريدات المثيرة للجدل.

المتسللون الذين تظاهروا بأنهم نجم ريال مدريد، نشروا رسائل عديدة بخصوص الصراع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وكذلك المنافسة بين مانشستر سيتي ويونايتد.

أكثر التغريدات انتشارًا كانت لصورة ظهر فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يبكي مع تعليق:"كريستيانو رونالدو هو الأفضل في تاريخ كرة القدم، هذا القزم ليس الأفضل".

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وجاءت جمل أخرى على حساب مبابي مثل:"مانشستر حمراء، لندن حثالة، سحقًا لن أعود لباريس سان جيرمان، والحرية لفلسطين".

وظهرت تغريدة أخرى من الأشخاص الذين قرصنوا حسابه، تفيد بأنه قد ينتقل إلى مانشستر سيتي أو يونايتد في عام 2028، وأنه سيفعل ذلك بالمجان بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، قبل أن يستعيد اللاعب حسابه ويحذف جميع المنشورات المزيفة.