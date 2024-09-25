إنريكي يقلل من مبابي ويكشف "السر الغريب" لانتقاله من ريال مدريد إلى برشلونة

المدرب الإسباني يُواصل كشف الأسرار

يُواصل لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان كشف الأسرار حول مسيرته المهنية، وذلك خلال فيلم وثائقي جرى تصويره خلال العام الماضي وسيُبث قريبًا عبر الشبكات الإسبانية.

المدرب الإسباني يتحدث خلال الفيلم بشكل مركز عن موسمه الماضي مع النادي الفرنسي، لكنه تطرق إلى قصة انتقاله من ريال مدريد إلى برشلونة، والتي أثارت جدلًا واسعًا عام 1996، مشيرًا إلى أن البارسا ضمه لإزعاج ريال مدريد وإثارة غضبه ليس أكثر.

إنريكي تطرق كذلك إلى فترة وجوده في روما، كاشفًا عن صدمته حين وجهدهم يتناولون الكابتشينو والكورنيتو (حلوى إيطالية مثلجة) على الإفطار، إذ قال "يجب أن تكون محترفًا في كل شيء يخص النادي، في المنزل لا يهمني ما تفعل، حتى لو حشوت 4 قطع من الكورنيتو في مؤخرتك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأخيرًا تحدث إنريكي كذلك عن مهاجم ريال مدريد الحالي، كيليان مبابي، حين كان يلعب تحت قيادته في باريس سان جيرمان، والمثير أنه قلل منه بوضوح، إذ قال "هو لا يُدافع، ولو كان الفوز بالألقاب يعتمد على وجود أفضل لاعب في العالم في الفريق لكان بحوزة باريس سان جيرمان 8 ألقاب لدوري أوروبا حاليًا".

وأضاف في لقطة من الفيلم "مبابي لم يعد أساس المشروع في النادي، سأغيره حين أحتاج لذلك"، ومن ثم ظهرت لقطة أخرى تُظهر حديث المدرب مع طاقمه الفني قبل مواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ قال "مبابي لا يُدافع أبدًا، الدفاع صعب عليه، لكنه مع ذلك يُسجل 25 هدفًا ويصنع 15 وعلينا تعديل نظام اللعب حسب قدراته"، وقد كشف المدرب كيف أنه ساعد مبابي ببعض التعليمات مما ساهم في التأهل إلى نصف النهائي.