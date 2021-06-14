هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، بدأ السؤال يتردد هل يرحل مبابي من باريس سان جيرمان ؟ وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

أصبح كيليان مبابي في السنوات الأخيرة أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويُنظر له على أنه نجم المرحلة القادمة بعد ميسي ورونالدو رفقة إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

قدم نادي موناكو مبابي للعالم في موسم 2016-17، وتألق اللاعب معه وقاد الفريق إلى الفوز بالدوري الفرنسي ذلك الموسم، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

لفت اللاعب الأنظار في ذلك الوقت، وانتقل في الموسم التالي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية وصلت إلى 180 مليون يورو، ليصبح أحد أغلى اللاعبين في التاريخ.

منذ ذلك الحين، يطرح اسم كيليان مبابي بقوة مع بداية كل فترة من فترات سوق الانتقالات، ويرتبط بعدد من الأندية أبرزها ريال مدريد، وبالطبع انتشرت أخبار تشير إلى انتقاله في ميركاتو صيف 2021.

هل يرحل هالاند عن بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

فهل يرحل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟ موقع جول سيبحث معكم عن الإجابة.

هل ينضم كيليان مبابي لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

الحلم الأكبر بالنسبة لريال مدريد، التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وفقًا للتقارير الإسبانية والفرنسية، فإن هدف ريال مدريد في الصيف هو التعاقد مع مبابي، خاصة وأن اللاعب لا يمانع ويحلم بالانتقال إلى الميرينجي، ولكن ما قد يعطل الصفقة هو سعر اللاعب الذي يطلبه فريقه الباريسي.

تحدث كيليان مبابي عن انتقاله لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد تأكيد رئيس نادي باريس سان جيرمان أن اللاعب لن يرحل.

وقال نجم المنتخب الفرنسي عن الخليفي: "سؤال أطرحه عليه منذ مدة: أي اللاعبين ستتعاقدون معهم هذا الموسم؟".

وتحدث عن مستقبله قائلاً: "يجب أن أتخذ القرار الصحيح وهذا صعب، أحتاج إلى كل فرصة لاتخاذ قرار جيد".

وأضاف: "أنا في مكان يعجبني (باريس)، أشعر أنني بحالة جيدة، لكن هل هذا هو الأفضل لي؟ ما زلت لا أملك الإجابة حتى الآن".

وواصل مبابي حديثه المثير "أعلم أن مشروع باريس سواءً بي أو من دوني هو مختلف للغاية، لكنهم يدركون ما أطلب لأنهم يعرفون أنني لن أخونهم".

وأتم "حتى تكون لاعبًا عظيمًا، ينبغي عليك أن تعرف كيف تتعامل في مثل هذه المواقف بصورة جيدة مع جميع الأطراف".

ما هو سعر كيليان مبابي؟

تقدر القيمة السوقية لكيليان مبابي بحسب موقع ترانسفير ماركت 160 مليون يورو، وهو أحد أكبر اللاعبين قيمةً في العالم.

لكن قد يتخطى سعر مبابي 200 مليون يورو في حالة رحيله، خاصةً وأن صفقته كلفت باريس سان جيرمان 180 مليون يورو.

كم قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان؟

لا يملك كيليان مبابي أي شرط جزائي في عقده مع باريس سان جيرمان بعكس ما يحدث في إسبانيا حيث يتم إدخال هذا البند في أي عقد أي لاعب، ولكن في فرنسا فهو أمر غير قانوني.

من الممكن أن يكون هناك اتفاقاً شفهياً مع إدارة باريس سان جيرمان على رحيله في بعض الظروف مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا ومع ذلك ولكن مثل هذه الالتزامات لا يمكن أن تطبق بصورة كتابية وتظل مجرد وعود بين الطرفين.

متى ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان؟

متبقي عام واحد في عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي في 30 يونيو 2022.

لكن، هناك عدد من الأخبار التي أشارت في الفترة الماضية إلى أن مبابي قد يجدد عقده مع الفريق.