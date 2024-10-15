محامية مبابي تعلن التقدم بشكوى ضد "المجهول" ورد غامض من دفاع ضحية الاغتصاب المزعوم!

النجم الفرنسي يشعر بالاندهاش مما يحدث

خرجت ماري أليكس كانو برنارد محامية النجم الفرنسي كيليان مبابي، لتعلن التقدم بشكوى ضد "الإدانة الافترائية" التي تعرض لها اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

مبابي ذهب في رحلة إلى مدينة ستوكهولم السويدية الأسبوع الماضي، حيث مكث في فندق ليلة الخميس، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة المحلية وجود تحقيق في اغتصاب مزعوم تزامنًا مع هذه الزيارة، لكنها لم تذكر اسم اللاعب، ليخرج الأخير لنفي هذه الأخبار التي ربطت اسمه بالواقعة ووصفها بـ"الكاذبة".

وهو ما جعل محاميته تخرج في مقابلة حصرية مع قناة "TF1" للتحدث عن الأمر، حيث قالت:"مبابي هادىء جدًا بشأن ما حدث، ولكنه مندهش من هذا النوع من الضجيج الإعلامي، ولا يفهم على الإطلاق أنه قد يتم اتهامه يومًا ما بهذا النوع من الأفعال".

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وأضافت:"اليوم، كان هادئًا، وذهب إلى التدريب بشكل عادي، لأنه يعلم أنه لم يفعل أي شيء يستحق أن يوبخ نفسه عليه، هو ليس وحيدًا، ولا يقوم بتعريض نفسه إلى مثل هذه المواقف".

وعن الشكوى بتهمة التشهير:"الحكومة السويدية ستتولى التحقيق لو لزم الأمر ذلك، نحن في الوقت الحالي نستعد للتقدم بشكوى للاعتراض على ما حدث، ولكن لا نعرف ضد من، الشكاوى لا تثبت الحقيقة، ولا أعرف حتى إلى من سيتم توجيهها".

وفي سياق متصل قامت القناة بالتواصل مع محامية الضحية المزعومة، والتي قالت:"لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء لأن تحقيق الشرطة مستمر وسري للغاية".

جدير بالذكر أن مبابي أرجع ظهور القضية في هذا التوقيت، إلى خلافه القانوني مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، حول الحصول على 55 مليون يورو كمستحقات متأخرة له، حيث من المتوقع أن تصدر لجنة الاستئناف المشتركة في رابطة اللاعبين المحترفين قرارها النهائي بخصوص الأمر في 25 أكتوبر الجاري.