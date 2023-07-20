وسط تجاهل الخليفي .. الكشف عن موعد تقديم مبابي في ريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية عن تحديد موعد الإعلان عن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد من باريس سان جيرمان
مبابي أعلن عن رفضه تمديد عقده مع بي إس جي المنتهي بحلول نهاية الموسم المقبل، ووضع له ناديه موعداً نهائياً لتعديل قراره أو إعلانه بشكل نهائي بحلول نهاية يوليو الجاري.
وبحسب "مانو سانز" في تصريحات مع "آس"، يتردد في أروقة النادي الملكي أن التقديم الرسمي للنجم الفرنسي كلاعب للفريق الإسباني سيكون بالثالث من أغسطس القادم.
وأكد الصحفي أن الأنباء لا تأتي من رئيس النادي فلورنتينو بيريز أو خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي، ولكن معلومة متداولة ضمن العاملين بالنادي.
يذكر أن مبابي عاد للتدريبات الخاصة بباريس سان جيرمان في الساعات الماضية، وشوهد يتدرب بشكل منفرد أكثر مع أخيه إيثان، وبحسب "إل شيرينجيتو"، تجاهل رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي التواصل معه وتجاهل لاعبه رغم مصافحة بقية اللاعبين.
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