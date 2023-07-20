الخطر ليس فقط من مدريد .. تحذيرات لباريس من مصيبة فقدان مبابي مجاناً

أين سينتهي المطاف بالنجم الفرنسي؟

كشفت تقارير عن تأثير خطير على باريس سان جيرمان اقتصادياً في حال رحل نجمه كيليان مبابي مجاناً ولم يجدد عقده كما أُعلن مؤخراً.

مبابي أعلن عن رفضه تمديد عقده مع بي إس جي المنتهي بحلول نهاية الموسم المقبل، ووضع له ناديه موعداً نهائياً لتعديل قراره أو إعلانه بشكل نهائي بحلول نهاية يوليو الجاري.

صحيفة "أتلتيك" أفصحت عن جوانب خفية في الموضوع تكشف إصرار باريس على تمديد عقد لاعب في ظل تلقيه تحذيرات من عدة مستثمرين بالنادي من خطورة فقدان مبابي مجاناً.

وقال التقرير إن المبالغ الضخمة المتفق عليها مع اللاعب كمكافآت أو رواتب عند توقيع عقده الصيف الماضي ستترك أثراً سلبياً ضخماً على الموازنة الخاصة بالنادي إذا رحل مجاناً الصيف المقبل.

ويأتي التهديد من قواعد اللعب النظيف للاتحاد الأوروبي بحسب التقرير التي قد توقع عقوبات بسبب عجز في الموازنة الخاصة بالنادي بسبب عقد مبابي الضخم وراتبه الذي يتخطى 70 مليون يورو بالموسم.

وأوضح التقرير أن بحلول 31 يوليو الجاري سيحصل اللاعب على مكافأة ولاء تقارب 20 مليوناً، نفس الموعد الذي معه ينتهي بند التجديد التلقائي من طرف اللاعب، والذي يرفض تفعيله.